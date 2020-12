SZOKUJĄCA wizja Krzysztofa Jackowskiego! To stanie się już w 2021 roku

Krzysztof Jackowski podzielił się swoją najnowszą wizją! Tym razem jasnowidz przepowiedział, co nas czeka w 2021 roku. Niestety, nie ma dobrych wieści.

Krzysztof Jackowski zyskał w Polsce ogromną popularność jako jasnowidz. Kilka lat temu 57-latek pomagał służbom w rozwiązywaniu zagadkowych spraw.

Teraz jasnowidz prowadzi swój kanał na YouTubie, gdzie ma już ponad 190 tysięcy subskrypcji. Jego przepowiedni cieszą się dużym zainteresowaniem wśród internautów.

Ostatnio jasnowidz z Człuchowa podzielił się w sieci swoją kolejną wizją. Tym razem podzielił się przepowiednią na 2021 rok.

– Rok 2021, przynajmniej w pierwszym swoim etapie, nie pokaże nam kryzysu ekonomicznego, ani też galopującej inflacji. Nikt nie ma wątpliwości, ze to co już się przez te 10 miesięcy stało, choćby w Polsce, pod względem gospodarczym, to już to jest powodem do inflacji. Ja w moim poczuci mówię wam, ze przynajmniej w pierwszej połowie roku inflacji nie zobaczymy. Jeśli będzie, to będzie cząstkowa, mało zauważalna. To będzie się działo dlatego, że my mamy nie widzieć tej inflacji. Mamy być skupieni na swoim stanie zdrowia. Politycznie mamy być na jednym skupieni – powiedział jasnowidz.

– Z jednej strony zaraza, kwestia szczepionek, z drugiej strony są moje słowa o konflikcie, który nam zagraża. Lokalizowałem go, że jego początek będzie w 2021 roku. Wszystko, co się historycznie wydarzyło, minęły lata, to mamy wydarzenie historycznie opisane. Tu się zaczęło, tu się skończyło. Obecnie mamy sytuację, która jest przedsionkiem do czegoś, co w przyszłości nazwiemy początkiem do konfliktu. Wszystko jest sklejone w 3,5 roku. 10 miesięcy już minęło, liczę od marca. Sytuacja jest taka, że to jest rozwojowe. – dodał.