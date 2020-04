Pomimo pandemii i panujących obecnie surowych obostrzeń, stan powietrza w stolicy ani trochę się nie poprawił. Odnotowano wręcz rekordowy wskaźnik smogowy. Wychodzi na to, że Warszawa jest najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie.

Okazuje się, że puste ulice, ograniczenie do niezbędnego minimum aktywności społeczeństwa i zdecydowanie mniejszy ruch samochodowy wcale nie poprawia jakości powietrza. Z raportów smogowych wynika, że to właśnie Warszawa jest najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie…

„Mimo pandemii koronawirusa i pustych ulic, smog w Warszawie jest na rekordowym poziomie” – ostrzega m.in. Warszawski Alarm Smogowy w mediach społecznościowych.

W niektórych dzielnicach Warszawy normy smogowe przekroczone zostały nawet od 700 do 800 procent! Informują o tym naprawdę zaniepokojeni internauci.

W Warszawie smog gigant mimo zerowego ruchu samochodowego. W niektórych dzielnicach normy przekroczone o 700-800% !!! — Cezary Grochot (@CGrochot) March 29, 2020

Co można więc zrobić, aby zmniejszyć smog w stolicy? Jak widać zabiegi jakie stosowane są głównie z uwagi na epidemię koronawirusa, nie przynoszą efektów w tym, również ważnym, aspekcie… A była by to przecież idealna okazja do zregenerowania się polskiego powietrza.