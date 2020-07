Wiedźmin sezon 2. Do prac nad serialem Netflixa dołącza studio założone przez George’a Lucasa

Pierwszy sezon serialu “Wiedźmin” na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego odniósł światowy sukces. Teraz twórcy zabierają się za kontynuację. Do prac nad drugim sezonem dołączają najlepsze światowe studia efektów specjalnych.

Za efekty specjalne w sezonie pierwszym serialu “Wiedźmin” odpowiadali m.in. Polacy z Platige Image. Teraz do ekip, które będą tworzyły sceny batalistyczne i potwory dołączają dwa studia: ILMVFX i THE THIRD FLOOR, INC.

Nie są to firmy z pierwszej łapanki. Na przykład ILMVFX – to studio zostało założone przez samego George’a Lucasa w 1975 roku, specjalnie do stworzenia “Gwiezdnych Wojen”. Na swoim koncie ma 16 nagród Oscara i 32 Sci-Tech Awards.

Skoro Netflix sięga po tej klasy fachowców, to musi to oznaczać, że przecieki o większej ilości potworów w sezonie drugim okażą się prawdą.

Już wcześniej coś na ten temat przebąkiwała showrunnerka serialu, która zapowiedziała nawet, że w kontynuacji serialu pojawi się sporo nawiązań do gry “Wiedźmin”. Lauren Hissrisch odwiedziła nawet siedzibę CD Projekt Red i spotkała się z twórcami multimedialnego uniwersum zabójcy potworów.

Premiera drugiego sezonu serialu “Wiedźmin” przewidywana jest na końcówkę 2020 lub początek 2021 roku. Prace nad kontynuacją hitu Netfliksa przerwała pandemia koronawirusa.