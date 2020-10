Wizje Krzysztofa Jackowskiego zaczynają się spełniać?! “Jesteśmy w przeddzień bardzo poważnych restrykcji”

Krzysztof Jackowski opublikował w sieci kolejne nagranie, w którym podzielił się swoją najnowszą wizją! Co nas czeka w najbliższych tygodniach?

Krzysztof Jackowski to jeden z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Jego przepowiednie wywołują duże zaciekawienie wśród internautów. Ostatnio, niestety, Jackowski nie ma dla nas dobrych wieści. Jakiś czas temu, jasnowidz z Człuchowa mówił o wojsku na ulicach.

Teraz ta sytuacja jest jeszcze kontrolowana, także ja uważam, że w kwestii dwóch tygodni nastąpi takie załamanie, że będzie bardzo dużo wojska. – powiedział.

Przepowiednia Jackowskiego zaczynają się spełniać? 28 października na prośbę premiera Morawieckiego na ulicach pojawiła się żandarmeria wojskowa. Przypomnijmy, że Krzysztof mówił, że to właśnie listopad będzie miesiącem zmian. Teraz wróżbita podzielił się kolejną przerażającą wizją.

Jesteśmy w przeddzień bardzo poważnych restrykcji. To może być wprowadzony stan – pamiętajcie jedno, jeżeli w najbliższych godzinach lub dniach rząd wprowadzi jakiś stan oznacza to, że konsekwencje tego bardzo duże, daleko idące i od tego momentu zaczyna się coś bardzo dużego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Coś, gdzie o czasie przed marcem – jaki przeżywaliśmy – będziemy tęsknić. Będziemy opowiadać sobie nawzajem, czym była wolność. (…) ja mam wrażenie, że jeżeli będzie ogłoszony w naszym kraju jakiś stan, to on będzie podzielony – mianowicie to np. Warszawa będzie objęta szczególnymi restrykcjami tak, że w centrum stanie się pusto, a inne miejscowości nie, lub ileś miejscowości może być w takiej sytuacji, a w mniejszych tego nie będzie, na razie – powiedział Jackowski.