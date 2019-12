Zerwane relacje w Święta? Zobacz, co wtedy GROZI

Dość często dochodzi do świątecznych awantur. Kłótnie o prezenty dla najbliższych, stres związany z całą biesiadą, gośćmi, przygotowywaniem potraw, etc. Korki i tłumy na drogach wcale nie działają uspokajająco. Narastająca frustracja i stres prowadzi do kłótni podczas których można powiedzieć trochę za dużo. Jednak zerwane relacje w Święta mogą skutkować zepsuciem przyszłego roku…

Niektórzy mówią, jaki Nowy Rok taki cały rok, jednak według niektórych wierzeń to właśnie Wigilia wpływa na to, jak będziemy funkcjonować w przyszłym roku. Otóż nie należy się kłócić podczas Świąt Bożego Narodzenia, a już na pewno nie w przeddzień narodzin Jezusa. To zawsze wieńczy poważne kłopoty. Jeżeli zostaną zerwane jakiekolwiek relacje w Święta, ani jednej ani drugiej stronie nie uda się niczego zbudować przez najbliższe 365 tudzież 366 dni.

Dotyczy to nie tylko związków, ale również koleżeństwa i przyjaźni. Gdy sytuacja ta zdarzy się w rodzinie, zwaśnione osoby będą kłócić się przez cały rok. Nie to nie tylko ze sobą, ale również z innymi ludźmi. Warto zatem zacisnąć zęby i w spokojnej, wyciszonej, świątecznej atmosferze wyjaśnić wszelakie nieporozumienia z uśmiechem na ustach.

Zażegnane konflikty są zawsze lepsze, aniżeli gorycz i wzajemna niechęć przy wspólnym stole. Negatywne emocje rozchodzą się wówczas także na pozostałych biesiadników. Nikt jednak chyba nie chciałby zepsuć komuś Świąt tylko i wyłącznie przez głupie nieporozumienie, które zazwyczaj nie wpływa na życie żadnej ze stron.

Należy również pamiętać o łzach, które tego dnia w ogóle nie powinny płynąć. Wówczas według zwierzeń, cały rok będzie wypełniony smutkiem, rozpaczą i płaczem. Najlepiej zatem unikać spotkań z niewłaściwymi osobami. Najlepszą opcją jest po prostu wyciągnięcie dłoni i pogodzenie się z nimi, zanim gdy powie się o zdanie za dużo.