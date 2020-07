Zgwałcił 9 kobiet, po czym wziął udział w “X Factor”. Zwyrodnialca rozpoznała jedna z ofiar

Phillip Blackwell, 56-letni nauczyciel z Launceston, okazał się prawdziwą bestią. Mężczyzna w ciągu 22 lat dopuścił się gwałtów na dziewięciu kobietach. W całej tej sytuacji był na tyle bezczelny, albo raczej głupi, że wziął udział w programie “X Factor”. Występ sprawił, że zwyrodnialec wpadł w ręce wymiaru sprawiedliwości i usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności.

Phillip Blackwell bo zapragnął sławy. I co by nie było znalazł ją… Jednak chyba nie do końca o to mu chodziło. Obrzydliwy zwyrodnialec swoimi nędznymi popisami otworzył sobie więzienne wrota. Niezbyt inteligentny gwałciciel nie wpadł na to, że jak objawi swoje nędzne oblicze na szklanym ekranie to ktoś go rozpozna. Tak też się stało. Obrzydliwy pysk skojarzyła jedna z jego ofiar.

Zboczeniec działał od 1997 do 2019 roku. Śledził swoje ofiary i atakował od tyłu. Często też odurzał je alkoholem, a oczy zasłaniał taśmą, żeby nie były w stanie go rozpoznać. Groził też, że jeżeli powiadomią policję to wróci i ponownie je skrzywdzi. Poza tym stosował też szantaż, mówił, że udostępni nagrania z gwałtu.