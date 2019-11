Ale numer! Kiszona kapusta lepsza niż… niebieska tabletka dla mężczyzn

Tego nikt się nie spodziewał! Od teraz popularne pierogi z kapustą, już nie będą tym samym co kiedyś. Okazuje się bowiem, że kiszona kapusta ma takie same właściwości jak … leki na potencję.

Jak twierdzą naukowcy kiszona kapusta bogata jest w całą masę witamin m.in. A, B, C, K i U. To oczywiście bardzo dobra informacja, dla wszystkich, jednak bardziej skupić się na tym powinni mężczyźni. Produkt ma bowiem korzystne działanie na potencję.

Oczywiście, zjedzenie obiadu z kapustą kiszoną w składzie, nie zadziała jak popularna niebieska tabletka, ale jak wskazują eksperci, w dłuższym terminie przyniesie bardzo dobre efekty.

Kiszona kapusta, według lekarzy, powinna być spożywana przez mężczyzn, którzy przekroczyli 40 rok życia. Szczególnie, jeśli ich aktywność ogranicza się wyłącznie do kanapy i zmiany kanałów telewizyjnych.

Jeśli zaś sama poprawa potencji, to za mało, żeby przekonać facetów do jedzenia kiszonej kapusty, to warto wspomnieć również o właściwościach odchudzających i oczyszczających. Picie soku pozytywnie wpływa na przemianę materii i w znacznym stopniu wspiera niszczenie tkanki tłuszczowej.