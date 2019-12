Anna Wendzikowska znowu pokazuje pupę?! Tym razem chodzi o dziecko… [FOTO]

Znana z zamiłowania do Instagrama Anna Wendzikowska co chwilę raczy fanów kolejnymi zdjęciami, które pokazują zarówno jej życie, jak i pracę. Niestety jej profil jest także pożywką dla hejterów. Dlaczego?

Fani wielokrotnie zarzucali dziennikarce, że nadmiernie korzysta z programów do przerabiania zdjęć. Raz twierdzili nawet, że dokleiła swoją sylwetkę do innego zdjęcia! Sama Wendzikowska uważa, że na jej profilu pojawiają się jedynie posty związane z podróżami i rodziną, a co więcej – żaden z nich nie został poddany “zabiegom upiększającym”.

Teraz Ania dała fanom kolejny powód do drwin. Na jej profilu pojawiło się zdjęcie z córką, na którym Wendzikowska pozuje w tej samej pozycji, co jej pociecha. Jednak internauci dopatrzyli się w fotografii drugiego dna.

“Kiedy ulubione lalki i miśki zostają zdetronizowane przez pluszowe Elzę i Annę, to znaczy, że «Frozen 2» już na dobre opanowało nasz dom. Przemeblowanie na ścianie” – napisała pod postem dziennikarka.