Naukowcy nie mają wątpliwości. Kiszone ogórki mogą zdziałać więcej u mężczyzn niż niebieska tabletka!

Tego kompletnie nikt się nie spodziewał! Od teraz popularna wśród Polaków zakąska będzie miała zupełnie inny “wydźwięk”. Okazuje się bowiem, że ogórki kiszone mają takie same właściwości jak … leki na potencję.

Jak twierdzą naukowcy ogórki kiszone bogate są w całą masę witamin m.in. A, B, C, K i U. To oczywiście bardzo dobra informacja, dla wszystkich, jednak bardziej skupić się na tym powinni mężczyźni. Produkt ma bowiem korzystne działanie na potencję.

Oczywiście, zjedzenie obiadu z ogórkami w składzie, nie zadziała jak popularna niebieska tabletka, ale jak wskazują eksperci, w dłuższym terminie przyniesie bardzo dobre efekty.

Ogórki kiszone, według lekarzy, powinna być spożywane przez mężczyzn, którzy przekroczyli 40. rok życia. Szczególnie, jeśli ich aktywność ogranicza się wyłącznie do kanapy i zmiany kanałów telewizyjnych.

Jeśli zaś sama poprawa potencji, to za mało, żeby przekonać facetów do jedzenia kiszonych, to warto wspomnieć również o właściwościach odchudzających i oczyszczających. Picie wody z kiszonych ogórków to nie tylko lek na raka, ale także pozytywny wpływ na przemianę materii i niszczenie tkanki tłuszczowej.