To nie są żarty! Kobietom w tym kraju ciągle rosną piersi. Miseczka D stała się standardem

To nie żart a wyniki konkretnych statystyk, pochodzących z danych sprzedażowych opublikowanych przez firmę Triumph. Według nich od 1980 do 2018 piersi Japonek zdecydowanie się powiększyły i stale rosną. Sprzedażowym hitem są staniki w rozmiarze D i większym.

Jak twierdzą eksperci analizujący badania, w ciągu niecałych 30 lat procent sprzedaży biustonoszy w rozmiarach D i większych wzrósł z 4.5 do ponad 50. To oznacza, że tak obfite piersi stają się normą wśród japońskich kobiet. Co więcej, w najbliższych latach ten wynik jeszcze bardziej się poprawi.

Czy jest jakieś naukowe wytłumaczenie, które mogłoby potwierdzić fakt “rozrostu” piersi kobiet zamieszkujących Japonię? Część naukowców twierdzi, iż może to być bezpośrednio związane z dietą i trybem życia. Od wielu lat w kraju kwitnącej wiśni istnieje moda na dietę bogatą w białko i składniki odżywcze, co może wpływać na powiększanie się biustów.

Źródło: Soranews24.com / Alaluna.pl