Wizażystka Natasha Wright wietrzy rasistowski spisek! Wszystko przez zabezpieczenia na produktach dla Murzynów

W sieci pojawił się materiał dotyczący zabezpieczeń tanich produktów do pielęgnacji włosów osób czarnoskórych. Natasha Wright wietrzy rasistowski spisek. Wszystko dlatego, że podobnych zabezpieczeń nie ma na dużo droższych produktach przeznaczonych dla białych.

Autorką materiału jest czarnoskóra wizażystka Natasha Wright, którą zaskoczył widok specjalnie zaprojektowanych zabezpieczeń w sklepie znajdującym się Wembley High Road w północno-zachodnim Londynie. W zamieszczonym przez nią filmiku słychać wyraźnie, jak zwraca się bezpośrednio do firmy.

– Boots, co próbujesz nam przekazać? Jeśli uważasz, że będziemy kraść w Twoim sklepie, nie zawracaj sobie głowy takimi produktami – grzmiała.

Widać także różnicę cenową produktów. Na półce przeznaczonej do pielęgnacji włosów czarnoskórych ceny opiewają w granicach 5,50 funtów, natomiast produkty do pielęgnacji włosów osób o jasnej karnacji to już 10 funtów. Marki, których dotyczy powyższe porównanie to Aussie i L’Oreal.

Wright zamieściła także obszerny wpis na Facebooku, który kończy słowami: “Wstydź się, Boots!”

Dodatkowo w wywiadzie udzielonym “The Sun” żaliła się, że w wyniku zachowania sieci Boots, czuje się jak obywatel “drugiej kategorii”. Na zarzuty odpowiedziała także sama sieć sklepów:

“Aby zapobiec kradzieży, nasi koledzy dodają etykiety bezpieczeństwa do produktów, które ich zdaniem są kradzione. Robią to niezależnie od tego, jaki jest produkt, jego koszt lub lokalizacja w sklepie” – oświadczono.