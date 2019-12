Jaką masz grupę krwi? Sprawdź jakie choroby ci zagrażają!

Jaką masz grupę krwi? A, B, AB czy 0? Jeśli nie wiesz to koniecznie musisz to sprawdzić. Naukowcy udowodnili, że ma to znaczenie przy zapadalności na różne choroby, a wśród nich tak poważne jak nowotwory, cukrzyca, choroby serca czy bezpłodność.

Zacznijmy od pierwszej grupy – A. Jej posiadacze stanowią ok. 30 proc. populacji, a co im zagraża? Rak żołądka. Zachorowalność wśród nich jest 20 proc. wyższa niż wśród osób z gr. 0. Badacze przypuszczają, że wszystko tkwi we wrażliwości na bakterię H. pylori, która atakuje ten organ. A jak się ustrzec w takim razie i obniżyć ryzyko? Powinno się ograniczyć spożycie wędlin, które mają dużo azotanów, a te z kolei pod wpływem działania bakterii mogą zostać przekształcone w substancje rakotwórcze.

Masz grupę krwi B? Niestety wiąże się to z wyższym ryzykiem na wystąpienie cukrzycy typu II. Z niewyjaśnionych powodów 11 proc. populacji z tą grupą o 21 proc. częściej zapada na tę chorobę w porównaniu do osób z gr. 0. Jak zmniejszyć ryzyko? Najważniejsze to wystrzegać się nadwagi.

Około 7 proc. Polaków ma gr. AB i to oni o 21 proc. częściej niż ludzie z gr. 0 chorują na serce. Prawdopodobnie jest to związane z większą podatnością na stany zapalne. W tym przypadku trzeba zadbać o układ krwionośny poprzez ćwiczenia. Najlepiej 30 min. roweru albo biegania po pięć dni w tygodniu.

Kobiety z grupą krwi 0 mają statystycznie wyższy niż w gr A i AB poziom hormonu zmniejszający ilość jajeczek w zapasie.

Źródło: Women’s Health