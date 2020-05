Mówi się, że zimna woda zdrowia doda. Czy zawsze picie dużej ilości mineralnej jest zdrowe? Okazuje się, że nie! Są przypadki, w których woda mineralna spowodować może poważne dolegliwości.

Przede wszystkim należy podkreślić, że woda mineralna dzieli się na 3 podstawowe typy: stołowa, lecznicza i stołowo-lecznicza.

– Wody mają różną mineralizację. Na przykład jest ona silna w wodach leczniczych, w nich zawartość soli wynosi około 10 gramów na litr. W stołowo-leczniczych – od trzech do dziesięciu gramów, a woda stołowa zawiera nie więcej niż trzy gramy rozpuszczonej soli na litr wody – podkreśla dietetyk Jelena Sołomatina.

Problem istnieje właśnie w przypadku wód leczniczych. Choć działają one perfekcyjnie na niektóre choroby, to ich przedawkowanie może być bardzo groźne. Jej bezmyślne picie może powodować chociażby kamienie nerkowe, a to ze względu na zawarty w niej wapń.

To nie wszystko. Poprzez wapń dojść może także do znacznego zwiększenia krzepliwości krwi, a to w konsekwencji może spowodować zakrzepy które są powodem zawałów serca i udarów mózgu.