Życiowy dramat Ryszarda Kotysa. Aktor znany z roli Mariana Paździocha w “Świecie według Kiepskich” ma poważne problemy ze zdrowiem

Ryszard Kotys wyznał, że ma poważne problemy ze zdrowiem. Prawdopodobnie serialowy “Paździoch” niedługo skończy swoją aktorską karierę.

Ryszard Kotys kilka lat temu przeszedł poważne zapalenie płuc. Aktor musiał zrobić na jakiś czas przerwę w nagraniach kultowego serialu “Świat według Kiepskich”. Jednak nie planował całkowicie zrezygnować z roli “Paździocha”.

– Praca pozwala mi zapomnieć o… starości. Jest najlepszym lekarstwem na wszystko! – wyznał.

W jednym z najnowszych wywiadów Ryszard wyznał, że teraz ma poważne problemy z pamięcią.

– Gubię się dosłownie wszędzie. Wchodzę do jakiegoś mieszkania, a wychodząc, nie mogę trafić we właściwe drzwi. Bardzo często gubię się w mieście… Idąc do kogoś, nie kieruję się na klatkę schodową, tylko na przykład do piwnicy. Gdy łapię się na tym, że nie wiem, gdzie jestem i dokąd idę, czuję potworny strach. Jestem po prostu przerażony – relacjonuje “Fakt”.

Jak twierdzą wielu krytyków filmowych, Paździoch jest rolą całego życia Ryszarda.

– Po raz pierwszy zagrałem postać przybliżoną do mojego wieku. Najpierw dostawałem role młodszych od siebie, potem starszych… Tu miałem szansę, by się skupić na problemie starości i samotności. To było dla mnie bardzo interesujące – wyznał kiedyś aktor.