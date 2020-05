Marta Manowska w żałobie. Straciła bliską jej sercu osobę

View this post on Instagram

Ten Anioł dzisiaj od nas odszedł. Małgosiu! Kochanie! Nie zapomnę nigdy Twojej radości, uśmiechu, wielkiej siły! Jak łapałaś mnie od razu za rękę i bach na kolana. Nasz taniec był najpiękniejszym co mnie „tam” spotkało. Śmiałaś się na głos i wirowałyśmy jak szalone. . . Nie jestem w stanie zrozumieć cierpień, które musiałaś znieść. Nie umiem zrozumieć uśmiechu, którym mimo bólu nas wszystkich obdarzałaś. Dziękuję Ci Aniolku za każdą spędzoną z Tobà chwile. To lekcja życia. Dziś nie dociera do nas wszystkich, że to ostatnie spotkanie było naprawdę ostatnim . . Księżniczko nasza Kochana. Panuj im tam teraz wysoko. Teraz do nich się uśmiechaj. Aniele, jesteś wśród swoich . . Adam🖤 Rodzino Przyjaciele Małgosiu Serduszko nasze ❤️ . . Fot: @majanaone @fundacjaherosi pogrążeni w smutku