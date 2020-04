Muniek Staszczyk publicznie oczernia Dawida Podsiadło? “Nie może być inteligentny”

Muniek Staszczyk to polski muzyk, wokalista, lider, a także w początkowym okresie także basista zespołu “T.Love”, który w branży muzycznej widział i słyszał już nie jedno. Jego mniej doświadczony, ale równie utalentowany kolega Dawid Podsiadło to finalista drugiej edycji programu “X Factor”.

Połączyła ich “Pola”, czyli pierwszy singiel z nowej płyty Muńka napisany przez Dawida. “Pola” jest alegorią Polski, w teledysku wciela się w nią Agata Buzek. Dawid Podsiadło skomponował dla Staszczyka jeszcze kilka utworów(kompozycji), ale to “Pola” okazała się kluczem do sukcesu.

Powstała ona w dość ponurych okolicznościach jak mówi Podsiadło: “To była jesień 2018 r. Pogoda była jakaś taka smutna. Siedziałem na kanapie, coś mnie gryzło. W dodatku jakoś męczyła mnie ta po-PiS-owska histeria, te marsze, które zalały Polskę”.

Co ciekawe, Muniek obawiał się współpracy z Podsiadło, bo ten był uczestnikiem talent- show. Jednak ostatecznie zmienił Staszczyk zdanie: „Nieufnie do niego podchodziłem. Myślałem: skoro facet jest z telewizyjnego talent show, to nie może być inteligentny. Myliłem się. Napiliśmy się, pogadaliśmy, okazało się, że podobnych kapel słuchamy. On mi mówi, że do T.Love ma szacunek, bo jako małolat nas słuchał. Ja na to, żeby nie kokietował starucha, ale jak zaśpiewał swoją wersję piosenki „Bóg”, to wbiło mnie w ziemię.”

Czasami wystarczy poznać kogoś lepiej i można zmienić zdanie. Skoro już się dogadują może znowu nagrają coś razem?