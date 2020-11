Pamiętacie “Niewolnicę Isaurę”? Nie uwierzycie, jak teraz wygląda! [FOTO/VIDEO]

Lucelia Santos to główna bohaterka brazylijskiej telenoweli “Niewolnica Isaura”. Grana przez nią postać białej niewolnicy podbiła cały świat, dzięki czemu Lucelia została międzynarodowa gwiazdą. Zobacz, jak teraz wygląda najpopularniejsza aktorka lat 80.

“Niewolnica Isaura” to brazylijska telenowela, która wywołała w Polsce wielką sympatię widzów. Serial był emitowany w Polsce od 1985 roku, to była pierwsza telenowela wyświetlana w kraju. W historii polskiej telewizji to był najpopularniejszy program, oglądalność, którego czasem dochodziła nawet do 92%.

Serial opowiada historię młodej niewolnicy, która należy do bogatego plantatora. Dziewczynę traktują jako córkę. Dbają o to, żeby otrzymała dobre wykształcenie, nie żałuje też pieniędzy na drogie suknie dla Isaury. Życie dziewczyny toczy się jak w bajce do czasu, gdy syn pana wraca ze studiów i zakochuje się w niej bez wzajemności.

Główną postać telenoweli zagrała brazylijska aktorka Lucelia Santos. Gwiazda była pierwszą w historii zagraniczną aktorką, która dostała nagrodę Złotego Orła. Od czasu premiery “Niewolnicy Isaury” minęło już ponad 40 lat. Zobacz, jak obecnie wygląda aktorka najpopularniejszego brazylijskiego serialu wszech czasów.