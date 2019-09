Nieznane fakty z życia Piotra Woźniak-Staraka. Milioner musiał zastawić własny dom!

Piotr Woźniak-Starak zginął tragicznie 18 sierpnia br. na jeziorze Kisajno. Był wtedy w towarzystwie tajemniczej kobiety, której obecności nadal nie wyjaśniono. Teraz na jaw wychodzą jeszcze inne fakty z życia milionera. Jak się okazuje, kiedyś musiał zastawić swój własny dom.

Produkcja filmu “Bogowie” wymagała od niego wielu wyrzeczeń. Piotr Woźniak-Starak obiecał sobie, że choćby miał stanąć na głowie, to obraz powstanie i zostanie wyemitowany. Nie obyło się bez problemów. Inwestorzy zaczęli się wycofywać.

– Naturalną potrzebą Piotrka było to, żeby zapracować na siebie. Po nim można było poznać, że jest dużo wyżej usytuowany dopiero w momencie, kiedy rozmawiając z nim po raz pierwszy orientowało się, że ci kolesie, którzy siedzą przy stoliku obok to ochrona, ale to był jedyny sposób, żeby poznać, że Piotrek nie wychował się na podwórku obok – powiedział wieloletni przyjaciel Piotra, Łukasz Palkowski.

Realizacja filmu “Bogowie” była ambicją i największym celem Piotra Woźniak-Staraka. Producent nie widział innej możliwości, choć los rzucał mu kłody pod nogi. Ostatecznie ze wszystkim został sam, a główny inwestor kategorycznie odmówił współpracy. Wtedy milioner podjął najważniejszą decyzję w swoim życiu – zastawił swój dom, wiele ryzykując.

– Piotrek zbierał pieniądze na “Bogów” i od każdego inwestora, do jakiego poszedł, słyszał “Dlaczego nie weźmiesz od ojca?”. Absolutnie nie wchodziło w grę, żeby brać te pieniądze od ojca. Mieliśmy przy “Bogach” kłopoty finansowe, jeden z inwestorów się wycofał. Wtedy Piotrek zastawił dom. Podziwiam go za to, że ja się dowiedziałem o tym dopiero po premierze – opowiadał Palkowski.