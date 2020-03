Bójka w supermarkecie o … PAPIER TOALETOWY! [VIDEO]

Panika w związku z panującą epidemią koronawirusa dotarła już do Australii. W internecie pojawiło się nagranie z jednego z supermarketów, na którym widać trzy bijące się kobiety. Powodem kłótni okazał się … papier toaletowy! Na filmiku widać też, że podczas awantury dwie uczestniczki bójki miały już cały wózek wypełniony po brzegi papierem toaletowym. Pod koniec nagranie trzecia z nich powiedziała, że chciała tylko jedną paczkę.

Obsługa sklepu próbowała rozdzielić kobiet i uspokoić sytuację. Ostatecznie na miejsce awantury wezwano policję.

Inspektor policji stanowej w New South Wales, Andrew New tak skomentował sytuację:

– Prosimy, aby ludzie nie panikowali, gdy idą na zakupy. Nie ma takiej potrzeby. To nie jest Thunderdome, to nie Mad Max, nie musimy tego robić – czytamy w “London Economic”.

When your usual grocery shopping @woolworths turns into a toilet paper fight in the supermarket aisle. Yikes. #toiletpaperpanic for the #coronavirus has taken a whole new level. pic.twitter.com/aKJ283I20C

— Adella Beaini (@adellabeaini) March 7, 2020