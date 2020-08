Karolina Pajączkowska znów musi się tłumaczyć. “Nic sobie nie przedłużałam” [FOTO]

Prezenterka TVP Info Karolina Pajączkowska była niedawno celem ataków w mediach społecznościowych. Po programie, w którym zaprezentowała się w sukience z dekoltem, internauci zaczęli czepiać się jej wydatnego biustu. Dziennikarka skomentowała całą sytuację na Instagramie i podkreśliła, że nie interesują ją atencja oraz rozgłos.

Pajączkowska pojawiła się w TVP Info w listopadzie w 2019 roku, dokąd przeszła z TVN24 BiS. Specjalizuje się tematyce międzynarodowej. Jedak to nie kompetencje dziennikarki są dla widzów najważniejsze, a jej uroda.

Po tym jak prezenterka założyła podkreślającą figurę sukienkę ze sporym dekoltem w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się komentarze, często złośliwe, odnoszące się do jej biustu.

“Tak więc miejmy to za sobą: TAK! Mam biust. TAK wykarmiłam nim mojego syna! TAK śmiałam założyć sukienkę z dekoltem 😱 Obiecuje, że jutro zostawię biust w domu. Zacznę też nosić burkę bo przecież kobiecie nie przystoi się pokazywać. A do tego śmiem być dziennikarką!! Więc muszę być głupia i tylko za sprawą urody dostałam pracę. Bo przecież nie jest możliwe żeby kobieta była ładna i inteligentna 😱 Skoro noszę podkreślające figurę sukienki to znaczy, że nadaję się tylko do włoskiej telewizji Rai.. To jest chore!!!! Walczymy o prawa społeczności LGBT podczas gdy to my -wszystkie kobiety wciąż jesteśmy codziennie ofiarami seksizmu!! Obudźcie się ludzie” – napisała wtedy na Instagramie prezenterka.

Później postanowiła jeszcze w filmiku opublikowanym również na Instagramie, wyjaśnić kilka kwestii. Na samym wstępie zapewniła, że nie szuka uwagi, ani rozgłosu.

“Jeśli myśleliście, że jestem kolejną aspirującą celebrytką to muszę was rozczarować – mówiła. Pokreśliła, że poza tym, iż jest profesjonalną dziennikarką to jest także wrażliwym człowiekiem, a cała ta sytuacja bardzo ją zabolała.

Teraz – z własnej inicjatywy, ale również w związku z zainteresowaniem swoich instagramowych sympatyków – Karolina Pajączkowska postanowiła rozwiać kolejne wątpliwości. Tym razem związane ze wzrostem dziennikarki.

Po burzy zawsze wychodzi Słońce 😉 Jednym z najczęstszych pytań, jakie mi zadajecie, jest to ile mam wzrostu. 😅 Mam 180 cm i daje słowo, że nic sobie nie przedłużałam 😂 – wyjaśniła prezenterka.

Czyli w kwestii wzrostu wszystko wiadomo. W innych, jak widać, też.