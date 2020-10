Krzysztof Jackowski przerażony rozwojem pandemii

Krzysztof Jackowski miał kolejną wizję dotyczącą pandemii koronawirusa. W całej Europie może zostać wprowadzony stan wojenny?!

Krzysztof Jackowski to jeden z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Jego przepowiednie wywołują duże zaciekawienie wśród internautów. Ostatnio, niestety, Jackowski nie ma dla nas dobrych wieści. Jasnowidz znów zabrał głos na temat pandemii koronawirusa.

– Uważam, że będzie szybka decyzja. Te obostrzenia, które są teraz wprowadzane – one są, bo są, ale rząd wkrótce wprowadzi jakiś “stan” w Polsce. I to już będzie bardzo restrykcyjne. Chyba nie tylko nasz kraj to wprowadzi, a dwa inne kraje (…) Ten stan może trwać około trzech miesięcy, przynajmniej tak będzie się mówiło (…) Kojarzy mi się reglamentacja niektórych produktów. Nie oznacza to, że macie jutro z koszykiem biec po zakupy, nic to nie da. Nie będziecie chodzili głodni, ale będzie reglamentacja niektórych produktów – powiedział.

Jasnowidz też zobaczył, że w większości krajów europejskich może zostać wprowadzony stan wojenny.

– To ma pewną symbolikę: cała Europa się trzęsie. W kolorze niebieskim – nie wiem, co to znaczy, ale to mi się pokazało (…) To będzie wyglądało, jakby w całej Europie nastąpił stan wojenny na kilka miesięcy. Wchodzimy w coś, co ja w ubiegłym roku i poprzednich latach zapowiadałem – mówię o sferze militarnej (…) Kiedy będzie ten stan ogłoszony w Polsce, będziemy zmuszani do robienia testów – nawet osoby zdrowe. Będzie taki przymus, taka decyzja. Ludzie z zarazą będą izolowani poza szpitale (…) Sytuację mamy bardzo poważną, w tej sytuacji wszyscy jesteśmy zagubieni – mówi Jackowski.