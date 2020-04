Tomasz Karolak chyba przejął postawę swojej partnerki Violi Kołakowskiej. W najnowszym wywiadzie zdradził swoje zdanie o panującej epidemii i działaniach rządu.

Tomasz Karolak miał ostatnio wiele na głowie. Jego walka z Grażyną Wolszczak o teatr IMKA była gorącym tematem. Nadal wiele rzeczy nie zostało załatwionych. W tym samym czasie na jego partnerkę, Violę Kołakowską, wylała się fala krytyki z powodu jej kontrowersyjnej opinii o koronawirusie. Kobieta nie wierzy, że wirus jest wielkim zagrożeniem, a jedynie wyolbrzymionym przez polityków zjawiskiem. Na swoim instagramie ciągle dzieli się swoimi przemyśleniami i próbuje przekonać do nich innych.

Do tej pory Tomasz Karolak nie wypowiadał się na ten temat, ale w najnowszym wywiadzie dla magazynu Gala postanowił przerwać milczenie. Wszystko wskazuje na to, że Violi udało się go przekonać do swojego zdania. Mężczyzna coraz bardziej wątpi w działania rządu.

“Coraz bardziej wątpię w wszystkie te nakazy i zakazy. Bo czym się różni nasza rzeczywistość teraz od tej rzeczywistości 3 tygodnie temu, kiedy nie trzeba było nosić maseczek? Niczym. Oczywiście rozumiem ochronę starszych, ale to jest prawdziwe pomieszanie z poplątaniem. Ja sam mam zdrowe podejście do tej pandemii i nie popadam w paranoję. Jednak rozmawiając ze znajomymi, nieraz mamy wrażenie, że jesteśmy odgórnie sterowani, że to jest test na naszą cierpliwość” – oznajmił.

Dla porównania wspomniał o Szwecji, która radzi sobie inaczej w tym czasie.

“Wydaje mi się, że teraz nie wiadomo o co chodzi i nie wiadomo, czy to co się dzieje jest groźne, czy nie i dla kogo. Niektóre państwa, jak Szwecja, nie wprowadzają żadnych ograniczeń i mają jak to mówią naukowcy “nabytą odporność”. My jesteśmy w gronie państw, które bardzo wolno poluźniają restrykcje” – wyznał aktor.

Zgadzacie się z nim?