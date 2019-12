Lewandowscy na urlopie. Anna pochwaliła się zdjęciem [FOTO]

View this post on Instagram

Time for a short holidays 🙏 A moment to switch off (I will be online less often), but as always, I will try to support you with the beginning of the New Year. ________ Krótkie wakacje 🙏 Chwila na wyłączenie się (zaglądam tu teraz nieco rzadziej🙈wybaczcie), ale jak zawsze, bede się starała wspierać Was z początkiem Nowego Roku. Wiem, że to czas, kiedy motywacja jest najbardziej potrzebna. A szykuję dla Was duuużo wyzwań 🙏 #healthyteam Zasłużony urlop (piszę to z czystym sumieniem, bo ten rok był dla nas WYJĄTKOWO pracowity, krok po kroku, cel po celu, więc z pełną satysfakcją uznaję, że kolejny cel do spełnienia to ODPOCZYNEK🙈😍😚 ________ #annalewandowska #RAL #healthyteam #holiday #sun #chillout #family #women #robertlewandowski #klara