Viola Kołakowska grozi premierowi! “Morawiecki, ty nieludzki tchórzu, chamie skończony, jeżeli nie odwołasz, to gwarantuję…”

,,Nie dla zdalnej szkoły” ! To petycja rodziców i nauczycieli w której to my rodzice nie zgadzamy się na to,zeby od września nasze dzieci uczyły się zdalnie czyli on- line. Nie ma naszej zgody na to, by nasze dzieci staly się ofiarami chorej wojny informacyjnej(dezinformacyjnej)! Nawet jezeli jest plan wojny i Rzad wykonuje jakieś durne rozkazy bedac na sznureczku rządzących elit to my mówimy NIE! Koniec oszukiwania nas, koniec traktowania jak niewolników i wyrobników! Mieliście nas reprezentować! bronic !chronic ! tymczasem…Oszukujecie, okradacie i okaleczacie nas nasze rodziny dzieci wszystkich! Siejąc strach i rozsiewając kłamstwo chcecie zniszczyc nasze życie ,ale nie uda Wam się to! Nie znacie jeszcze siły matek ,które dla swoich dzieci zrobią wszystko! I ojców ,którzy będą walczyć o spokoj i bezpieczeństwa swoich rodzin! Nasze dzieci potrzebują normalnego dzieciństwa, rówieśników,obowiązku nauki w szkole, relacji społecznych i codziennej rutyny dla utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego i nie odbierzecie im tego! Kochani podaje Wam link do petycji ❗️ https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/ministerstwo_edukacji_narodowe_nie_dla_zdalnej_szkoly_od_wrzesnia_/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1055473-nie_dla_zdalnej_szkoly_od_wrzesnia_&utm_term=daXUqb%2Bpl Proszę podpisujcie i wysyłajcie dalej niech będzie nas milion🙏wtedy wygramy ❣️ Przyszłość należy do nas 🌟Nie pozwolimy krzywdzić naszych dzieci ‼️