Martyna Wojciechowska znowu to zrobiła. Niezwykły gest podróżniczki [FOTO]

View this post on Instagram

DWIE MAMY W JEDNYM MIEJSCU I CZASIE! Dla Kabuli to wielkie szczęście być z nami razem. Dla mnie – ogromne wzruszenie… Miałam Wam meldować na bieżąco co w Tanzanii, co u Kabuli, a dopiero teraz znalazłam na to czas… i wi-fi!🙈 Kabula już oficjalnie ma wakacje, bardzo zasłużone (jutro Wam pokażę zakończenie roku szkolnego!🤪). Wspaniały WSPÓLNY CZAS❤ A my wciąż z @unaweza.foundation zbieramy na BUDOWĘ DOMU DLA DZIECI Z ALBINIZMEM W TANZANII🙏🏻 Dołączycie do nas? Zbiórkę znajdziecie tutaj: www.unaweza.org A jeśli wolicie tradycyjny przelew —> Fundacja UNAWEZA 43 1160 2202 0000 0003 8704 9430 tytułem: Darowizna na dom dla Kabuli 😘 M. #travel #travellife #Tanzania #Kabula #unawezafoundation #unaweza #youcan #wecan #freedombymartyna #love #family #happytime