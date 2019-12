Zenek Martyniuk zagra w swoim filmie? Był już na planie

Zenek Martyniuk, lider zespołu Akcent będzie miał swój biograficzny film. Premiera została przewidziana na 14 lutego. Producentem jest Telewizja Polska, a za reżyserię filmu “Zenek” odpowiada Jan Hryniak. Może właśnie w Walentynki zabierzecie swoją drugą połówkę do kina?

Jedna z największych gwiazd muzyki disco-polo, Zenek Martyniuk, zdradza, że “kilka razy był na planie, raczej w charakterze widza, ale pojawił się także wątek, w którym wystąpi”. Przypomnijmy, że film został zainspirowany historią muzyka. Chłopak z Podlasia chce spełnić swoje marzenia, by dawać ludziom radość poprzez śpiew i muzykę.

“Wrażenia są bardzo fajne. W filmie grają mnie dwaj aktorzy, młodego mnie gra Jakub Zając, a starszego Krzysztof Czeczot. Rozmawialiśmy dużo, oni jeździli na moje występy, oglądali materiały z dawnych koncertów. Podpatrywali to, jak się zachowuję teraz, ja wysyłałem im starsze materiały, sprzed 20, 30 lat, żeby zobaczyli jak dawniej to wszystko wyglądało”– mówi lider zespołu Akcent.

Film nie będzie tylko o muzyce disco polo. Będzie dotyczył także przełomu lat 80. i 90. “Czasy, w których zaczynałem jako 14-latek. Zobaczymy także ówczesną modę, samochody: Żuki, Nyski, Tarpany. To wszystko zostanie pokazane, a także pierwsze zakupy w Pewexie, za pierwsze zarobione kilka dolarów. Pierwsze zauroczenie piosenkami, Limahlem, z którym wspólnie wykonujemy piosenkę na koniec filmu”– wspomina muzyk.

Dla wielu będzie to powrót do przeszłości, lat młodości, a dla młodszego pokolenia lekcja historii. Ludzie musieli wystać swoje w kolejce po podstawowe produkty, które były wydawane na kartki. Nie było dostaw online, a zagraniczne marki można było znaleźć w Pewexach. Może zatem film “Zenek” połączy pokolenia. Kto wybiera się do kina?