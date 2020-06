Zrezygnował z “Tańca z gwiazdami”, bo dowiedział się, że Wieniawa ma prawie DWA RAZY WYŻSZĄ stawkę

Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że Marcin Bosak rezygnuje z udziału w “Tańcu z Gwiazdami”. Gwiazdor “M jak Miłość” na razie nie skomentował swojej decyzji. Jak się okazało, chodzi o pieniądze.

“Taniec z Gwiazdami” to już hitowe rozrywkowe show emitowane od 2005 roku. Premiera 11. edycji programu odbyła się na początku marca 2020 roku. Niestety z powodu pandemii koronawirusa Polsat postanowił zawiesić produkcję. Wszystko wskazuje jednak na to, że powrót show w niezmienionym składzie jest niemożliwy.

Niedawno w mediach pojawiły się doniesienia, że Marcin Bosak postanowił zrezygnować z udziału w show. Sam aktor na razie nie chce komentować swojej decyzji. Jednak jak dowiedział się “Pudelek.pl”, chodzi o pieniądze.

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Marcin zrezygnował z udziału w “Tańcu z Gwiazdami”, bo dowiedział się, że Julia Wieniawa ma prawie dwa razy wyższą stawkę. On dostawać miał 8, ona aż 15 tysięcy złotych. Jest znanym aktorem z ogromnym dorobkiem i rozpoznawalnością, a ona stawia w show-biznesie pierwsze kroki. Według was to sprawiedliwe?! – twierdzi informator portalu.