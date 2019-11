Znany dziennikarz TVN od “zwierząt idących do nieba” na prezydenta?! Szymon Hołownia ma aspiracje polityczne?

Centrum Analityczne “Polityka Insight” poinformowało, że Szymon Hołownia, dziennikarz i prezenter TVN, chce wystartować w przyszłorocznych wyborach na prezydenta. Prowadzący “Mam talent” zmierzy się z Andrzejem Dudą w debacie?

Dziennikarz jest szeroko rozpoznawalną postacią, lubianą wśród ludzi, także dzięki prowadzeniu popularnego talent show. “Przygotowania do jego startu rozpoczęły się w sierpniu i są już zaawansowane. Oficjalnego komunikatu w tej sprawie można się spodziewać w ciągu dwóch-trzech tygodni” -czytamy w tygodniku “Polityka”.

Co ciekawe, sam Hołownia nie odniósł się jeszcze do tej sprawy. To plotki, tajemnica dziennikarza, czy może strategia polityczna? Informator tygodnika “Wprost” donosi, że: “Chodziło raczej o sprawdzenie, czy Hołownia nadawałby się na lidera nowego projektu politycznego, gdyby pozyskał finansowanie, a nie o wyłonienie kontrkandydata dla Andrzeja Dudy”.

Również współpracownik i bliski kolega Hołowni, Marcin Prokop, nie chciał komentować tych doniesień. Wygląda na to, że rzekoma kandydatura na prezydenta znanego dziennikarza pozostaje niewyjaśniona… Czekamy na ostateczne zdanie w tej sprawie Szymona Hołowni.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Hołownia wydał książkę “Boskie zwierzęta”. Dziennikarz uparcie twierdzi, że zwierzęta też idą do nieba.