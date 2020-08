Julia Wieniawa przyłapana na randce! Kto skradł serce aktorki?

Julia Wieniawa znowu zakochana? Gwiazda “Zawsze warto” przyłapana na randce! Kto skradł serce aktorki? Tego nikt się nie spodziewał!

Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek młodego pokolenia. Swoją karierę zaczęła od roli Pauli w serialu “Rodzinka.pl” i od tamtej pory nie schodzi z ekranu.

Młoda aktorka ma za sobą dwa nieudane związki: z aktorem Antkiem Królikowskim i muzykiem Alkiem Baronem.

– Od starszych mężczyzn mogę się dużo nauczyć. Są doświadczeni życiowo i zawodowo, dajemy sobie nawzajem same fajne bodźce. Wiek to jest tylko liczba, ważne jest dla mnie to, co ktoś ma w głowie. Z młodszymi nie potrafię się dogadać – wyznała na łamach “Faktu”.

Jak podaje “Fakt”, ostatnio Julia została ostatnio przyłapana na randce z … Nikodemem Rozbickim. Młodzi aktorzy bawili się na warszawskim Placu Konesera. Para nie szczędziła sobie czułości! Nie brakowało też romantycznych pocałunków.

Na razie aktorzy nie komentują doniesień na temat swojego związku.