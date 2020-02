Przerażające doznania w “DDTVN”. Filip Chajzer w prawdziwej panice

Nie trzeba nikomu przypominać wielkiej afery w telewizji śniadaniowej “DDTVN”. To właśnie przed Świętami, Filip Chajzer parodiował atak paniki, który miał demonstrować zakupowe szaleństwo w centrach handlowych.

Filip Chajzer niejednokrotnie naraził się widzom i to nie tylko tym oglądającym poranne “DDTVN”. Niemniej jednak to właśnie po jego udawanym ataku paniki, wylał się na niego w Internecie prawdziwy hejt. Prasa w ekspresowym tempie powzięła temat i tym samym dziennikarz stał się oficjalnie złem wcielonym.

Sprawę ataku paniki przyciszyła jego spektakularna zbiórka pieniędzy na Białołęcki Dom Samotnej Matki. Już po kilku dniach kwota opiewała na ponad milion złotych. Na poczet tego zostało stworzone słowo “chajzerować”. Znaczenie nowego wyrazu to nic innego, jak przykrywanie złych uczynków dobrymi.

Jakkolwiek by na to nie patrzeć, Filip Chajzer to pierwszy polski celebryta, który może poszczczycić się byciem inspiracją do powstania nowego wyrazu od jego nazwiska. W tej stuacji warto nie wnikać głębiej w jego wydźwięk. Liczy się efekt końcowy. Nawet jeśli ktoś dopuści się jakiegoś złego czynu, warto zrobić coś dobrego.

Dziennikarz jednak przekonał się na własnej skórze, co tak naprawdę znaczy atak paniki. Wystarczyło, że w studiu “DDTVN” pojawiła się Róża, czyli pająk. Położono go Chajzerowi na dłoni, po czym kamery śledziły jego reakcję. Ta była tak bogata pod względem werbalnym, że postanowiono wyciąć dźwięk. Moderator zaczepnie zapytał użytkowników Instagrama, jakich mógł użyć słów młody Chajzer…