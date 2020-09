Krzysztof Jackowski opowiedział o młodszej o 19 lat żonie: “Miałem z tego powodu kompleksy”

Krzysztof Jackowski ma o 19 lat młodszą żonę, Kasię. Ostatnio jasnowidz z Człuchowa opowiedział, jak się poznali.

Krzysztof Jackowski to najpopularniejszy jasnowidz w Polsce. Zdobył popularność, gdy kilka lat temu pomagał służbom w rozwiązywaniu zagadkowych spraw. Teraz Jackowski prowadzi swój kanał na YouTube, gdzie dzieli się z internautami swoimi przemyśleniami na różne tematy.

Jasnowidz jest w szczęśliwym małżeństwie z ukochaną Kasią, która jest młodsza od niego o 19 lat. Jak się okazało, Jackowski przewidział miłość życia dla swojej przyszłej żony.

No i oczywiście spotkaliśmy się. Najśmieszniejsze z tego wszystkiego było to, że mąż powiedział takie jedno zdanie, żebym skończyła to, co zaczęłam, a poznam niedługo kogoś i będę szczęśliwa – wspominała Katarzyna w “Dzień Dobry TVN”.

Krzysztof też zdradził, że na początku ich związku miał duże kompleksy z powodu różnicy w wieku.

Miałem z tego powodu kompleksy i to bardzo duże. Pamiętam, jak Kasia prosiła, żebyśmy poszli gdzieś do restauracji, do kawiarni, to ja mówiłem ‘nie’. Zawsze sobie wyobrażałem jedną scenę – że któregoś dnia podejdzie jakiś młodzieniec przystojny z kwiatami i powie: “Bardzo pana przepraszam. Tak mi się pana córka podoba, chciałbym się przedstawić przy panu” – wyznał.

Krzysztof poślubił Katarzynę 15 października, 2014 roku w Człuchowie. Kobieta jest drugą żoną jasnowidza, z pierwszą Jackowski ma dwójkę dzieci.